В столичном метро анонсировали закрытие платформы одной из станций

В воскресенье, 1 октября, руководство московского метро анонсировало закрытие платформы одной из станций столичной подземки.

Согласно последней информации, речь идет о совмещенной платформе станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий. Как уточняет РИА "Новости", в рамках нового этапа реконструкции с 5 октября посадка и высадка пассажиров метро, следующих из центра по "синей ветке", производиться не будет.

Ранее предполагалось, что режим работы станции будет изменен со 2 октября, однако впоследствии была выбрана другая дата.