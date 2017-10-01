Откуда у людей берётся стресс

Почти половину работающих в Санкт-Петербурге вгоняет в стрессовое состояние слишком большой объём работы, еще 40% опрошенных называют несоблюдение сроков как одну из причин для рабочего стресса.

«На эмоциональное состояние 32% респондентов влияют ссоры с начальством. Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться и недовольство качеством выполненных задач (личное или со стороны коллег/начальства), и слишком быстрый темп работы», — сообщили исследователи.

В качестве способа борьбы со стрессом половина респондентов назвала хобби. 46% снимают душевное напряжение общением с друзьями, а 24% — с коллегами. Каждый пятый опрошенный признался, что принимает успокоительное, а 16% — алкоголь. К помощи психологов прибегают только 3% участников опроса.

По данным НН, наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет: две трети российских респондентов указали, что испытывают стресс на работе каждый день или несколько раз в месяц.

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — в это сфере 31% опрошенных признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения.

А вот рабочие профессии оказались куда более спокойными: у представителей «рабочего персонала» — 62% опрошенных заявили, что страдают от стресса на работе редко или никогда. Также комфортными условия оказались у работники спортивной и фитнес-индустрии (51%), молодые специалисты (49%), представители сфер «Безопасность» (46%) и «Добыча сырья» (45%).

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter в конце августа 2017 года среди 11 545 офисных сотрудников.