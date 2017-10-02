«Диалог лидеров поколений» стал диалогом стран

Президент Форума «Диалог лидеров поколений»: «Иностранцы удивляются какие проекты делают российские глубинки»

Организатор самого крупного в Восточной Европе коммуникационного конкурса Eventiada IPRA GWA, проходящего в рамках международного форума «Диалог лидеров поколений» рассказал «Аргументам недели», что за МКАДом тоже есть жизнь. По словам Алексея Сафронова, конкурс Eventiada Awards является по-настоящему народным, принимает коммуникационные проекты как от министерств и ведомств, так и от крупного бизнеса и студентов, и даже от школьников, и за шесть лет разбил миф о том, что что-то интересное происходит только в Москве или Санкт-Петербурге. О последних трендах, скандалах и прогнозах в интервью Алексея Сафронова.









- Каков коммуникационный портрет России? Если смотреть на карту нашей страны, где живут самые талантливые пиарщики?

- Точно не в Москве. По крайней мере, рождаются не в столице. Когда мы впервые шесть лет назад решили сделать срез по России и провели первую Eventiada Awards, мы ожидали что на первом месте будут москвичи, но больше 80% коммуникационных проектов в первый же год пришло из городов-миллионников, областных и районных центров. Я впервые услышал название некоторых городов нашей необъятной родины. Очень много креатива приходит с Урала, из Сибири, исключительно талантливые люди живут на Дальнем Востоке. Людям приходят в голову такие идеи, что невольно хочется пригласить их в Москву живьём рассказать об этом, наградить за креатив.

- Можете простым языком объяснить, зачем люди все это делают, кому нужны эти коммуникационные проекты?

- Есть разная мотивация. У кого-то просто есть бюджет и надо с ним что-то сделать. Но я искренне горжусь тем, что у нас на конкурсе масса работ, возникающих из стремления сделать мир лучше. Кто-то делает великолепные выставки из промышленных отходов и мусора, кто-то организует массовые спортивные события без денег, кто-то зажигает своей идеей целый город и проводит гигантский флешмоб. Почему? Потому что скучно, а хочется, чтобы было весело. Наше иностранное жюри из IPRA (это международная ассоциация пиар-специалистов) было поражено в прошлом году. К нам пришло более 800 заявок из 123 городов и даже деревень России и других стран ВЕ. Президент IPRA Барт Де Врис сказал, что знал про Питер, Нижний Новгород, Свердловск (он из Голландии), но когда он увидел список из 115 российских городов, а потом увидел живьём выступления красивых и умных людей из этих городов, он резко изменил отношение к России вообще. И теперь постоянно к нам приезжает с лекциями.

- У пиара очень плохая репутация в народе, слово пиар является синонимом слова обман. Что Вы об этом думаете?

- Для этого есть основания. Говорю вам как специалист по коммуникациям с 17-летним стажем. Мой опыт в СМИ, и в корпорациях, а теперь в специализированном агентстве из Топ-5 в России - КГ «Орта». Но эти основания, к счастью, преимущественно остались в 20 веке. 21 век подарил нам социальные сети. Сегодня правда – вовремя, правильно и профессионально сказанная, именно в таком прядке, важнейший путь к построению репутации. В мире очень много информации и в ней нужно как то ориентироваться. Поверьте, без специалистов по коммуникациям Вам было бы сегодня гораздо сложнее.

- Расскажите о последних скандалах в пиаре, где сейчас говорят только о продажных блогерах и классических СМИ?

- Блогеры сегодня переживают судьбу СМИ 90-х годов. Резкий рост популярности, много соблазнов и этических дилемм. Все решают это проблему для себя по-разному. Я лично знаю много неподкупных блогеров, которые никогда не напишут ложь. Они как СМИ в лучшие годы. Но есть и другие. Что касается продажности СМИ, то это отражение запроса нашего населения. Пока население не голосует за новости, оно получает развлекательные рекламные клипы в разных форматах. В виде статей, ярких заявлений звёзд, политиков и т.д. Нужен хлеб и зрелища, а не достоверность.

- Говорят, что конкурс отказался от партнерства со всеми политическими партиями, почему?

- Да, мы предпочли стать партнёрами профессиональных сообществ – крупнейшего в мире сообщества пиарщиков IPRA, крупнейшего в России объединения бизнес-профессионалов Ассоциации менеджеров, лучших вузов – МГУ и РГСУ. Мы вне политики.

- Что, по вашему мнению, нужно, чтобы усилить репутацию нашей страны за рубежом и особенно в Восточной Европе?

- Мы уже это делаем. К нам на церемонию награждения победителей приезжают люди из Восточной Европы, Западной Европы, со всего мира. В конкурсе участвуют 6 стран СНГ и Восточной Европы. Это лидеры мнений и авторитетные пиарщики своих стран. Они уезжают от нас с пониманием, что народ России очень креативный и умный. И дружелюбный.

- Одна из тем вашей конференции в этом году «Постязык: заменят ли роботы людей в коммуникациях?». А каково ваше мнение?

- Я считаю, что есть сферы, где заменить человека невозможно. Например, в креативе. В создании нового. Чего-то осмысленного, вдохновляющего и имеющего истинную ценность. Для остального, боюсь, скоро будут годны роботы разной категории. Так что развивайте креативное мышление! Мы принимаем заявки на конкурс Eventiada IPRA GWA до 13 октября.