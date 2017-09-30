Ученые: заявления Порошенко об угрозе Крымского моста экологии необоснованны

Российские ученые-экологи назвали заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе Крымского моста экологии Черного и Азовского морей необоснованны.

Порошенко собрался судиться из-за того, что строительство Крымского моста наносит вред экологии. Экологи просчитавали риски на начальных этапах строительства моста через Керченский пролив. Разработчики проекта стремились минимизировать влияние работ на окружающую среду. Во время возведения мота специалисты постоянно контролируют экологическую обстановку.

Эколог, помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Водяник рассказал ТАСС: "В районе строительства проходит геологический разлом, и сама схема моста создана с учетом того, чтобы погашать возможные колебания".

Кандидат биологических наук, председатель общественного совета при главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя Наталья Мельчакова заверила, что "мониторинг ведется постоянно научными организациями Москвы и Краснодарского края". "Этот мониторинг ведется посезонно по всем звеньями экосистемы, начиная с фитопланктона и заканчивая птицами и млекопитаюшими. Пока критических данных ни в публикациях, ни в окружающей среде не обнаружено", - подчеркнула эксперт.