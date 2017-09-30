Знаменитый певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым". По оценке Кобзона, фильм правдивый, своевременный и информативный.

"Я очень рад, что эта информация пошла в народ", - сказал Кобзон в интервью телеканалу ТВ "Звезда".

"Правдивый фильм, хороший. Я очень рад, что эта информация пошла в народ. Пусть народ даст оценку этому фильму, и тому, что происходит сейчас в Крыму", - сказал певец.

"Сейчас там идет период «строительства». Это всегда так, когда «строится дом». Я очень рад, что инициатива выпустить фильм пошла от комитета по культуре Госдумы", - поделился впечатлением Иосиф Кобзон.