Гусман о смерти основателя КВН Меньшикова: время забирает лучших

Режиссёр и телеведущий Юлий Гусман соболезнует в связи с кончиной одного из основателей Клуба весёлых и находчивых (КВН) Андрея Меньшикова.

О смерти одного из основателей телепрограмм КВН и "Спокойной ночи, малыши", поэта и писателя Андрея Меньшикова в субботу, 30 сентября, сообщили его родные. По словам Гусмана, "Андрей Меньшиков входил в плеяду самых известных капитанов КВН 60-х годов". "Он отличался от других капитанов своей интеллигентностью, скромностью, был очень позитивный, яркий и милый человек. И команда у него была замечательная", - цитирует Гусмана RT.

В народе говорят, что время забирает самых лучших. "Мне казалось, что Андрей должен был бы ещё долго-долго быть с нами. Светлая память ему, светлая память прекрасному человеку и замечательному профессионалу", — сказал Юлий Гусман.

Андрей Меньшиков умер в Москве в возрасте 72 лет.