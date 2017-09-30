Минобороны показало видеозапись удара ВКС по террористам в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видеозапись ударов авиации ВКС России по боевикам террористистических организаций "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство" в Сирии. (Обе террористические организации в России запрещены".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступления террористических группировок, продолжавшиеся в течение недели, закончились провалом.

"Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены", - сообщает Минобороны. Обе группировки понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев.

По данным генерала, в результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС РФ в период с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них есть 16 полевых командиров и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ.

По данным Минобороны, уничтожены десятки опорных пунктов террористов, их танки и установки реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.