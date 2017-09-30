До вторника по всей Москве включат отопление

Отопительный сезон в Москве в этом году начался 28 сентября. На сегодняшний день тепло пришло в 65% всех московских домов и 70% социальных объектов. В выходные работа по подаче тепла продолжается.

Руководитель городского департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев обещает, что к вечеру понедельника, 2 октября, отопление запустят на всех московских объектах, после чего отрегулируют температуру до 18-22 градусов тепла.