Заслуженная артистка России Наталия Дмитриевна Журавлева скончалась 30 сентября на 80-м году жизни. Только в театре «Табакерка» Журавлева прослужила более 20 лет, а перед этим работала в «Ленкоме».

В пресс-службе театра «Табакерка» сообщают о постигшей театр невосполнимой утрате: скончалась Наталия Журавлева. Актриса родилась в семье великого чтеца Дмитрия Журавлева, окончила школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына). В 1960-м году актрису приняли в труппу театра имени Ленинского Комсомола, где она познакомилась с режиссером Анатолием Эфросом. В театр «Табакерка» Наталию Дмитриевну пригласил Олег Табаков, когда театр был еще в подвале, в 1995 году.

Телезрители помнят ее по роли соседки-агрономши в фильме «12 стульев» 1976 года. Всего Журавлева сыграла в 18 фильмах.

О месте прощания и дате похорон Наталии Журавлевой будет сообщено позже.