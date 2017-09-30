Абрамович и Жукова впервые вместе вышли в свет после расставания

Миллиардер Роман Абрамович и экс-супруга, галеристка Дарья Жукова появились вместе на светском мероприятии по случаю открытия выставки японского художника Такаси Мураками в московском музее "Гараж", основателями которого они являются.

Как отметил Tatler, бывшие супруги своим видом давали понять, что остались друзьями. Не исключено, что пара могла воссоединиться. О разводе пары, прожившей в браке 10 лет, было объявлено в августе. Супруги заявили, что решили остаться близкими друзьями и партнерами, развивая свои проекты дальше и воспитывая двух замечательных детей. Их старшему сыну Аарону семь лет, дочке Лее - четыре года.