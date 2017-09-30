Два борта Ту-214, принадлежащие Специальному летному отряду (СЛО) «Россия», вывезли из Антальи 320 пассажиров «ВИМ-Авиа». Самолеты были выделены по поручению президента Владимира Путина.



Самолеты СЛО приземлились во Внуково-1 в ночь на субботу, сообщили в управделами президента. Они вылетели в Турцию накануне. На борту находились только члены экипажа и горячее питание для четырехчасового полета. Забрав пассажиров, самолеты вернулись в Москву.



По данным Минтранса, за рубежом остаются 28,5 тыс. пассажиров «ВИМ- Авиа», 8 тыс. из них - в Турции. АТОР обещал вывести большую долю отдыхающих в Турции россиян до понедельника.