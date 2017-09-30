В московских аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы

В аэропортах Москвы массово отменяют и задерживают рейсы. По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 9:50 субботы, 30 сентября, в общей сложности было отменено свыше 50 рейсов.

19 рейсов задержано и 30 отменено в аэропорту Домодедово. Во Внуково и Шереметьево задержано по одному авиарейсу.

По факту отмены рейсов единичны, в расписании они значатся потому, что там еще прописаны рейсы «ВИМ-Авиа», которые Домодедово уже не выполняет.

Из-за сложившейся ситуации с авиаперевозчиком президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. АТОР пообещал вывезти основную долю «застрявших» в Турции пассажиров «ВИМ-Авиа» к понедельнику.



