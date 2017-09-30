Глава РПЦ поклонился мощам пророка Даниила в Самарканде

Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30 сентября совершил молитву перед гробницей библейского пророка Даниила в мавзолее Самарканда и приложился к мощам святого.

Визит главы РПЦ в Узбекистан приурочен к 145-летию начала деятельности Ташкентской епархии, сообщает ТАСС. Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан в минувшую пятницу и провел встречу с главой республики Шавкатом Мерзиёевым.

30 сентября Патриарх Кирилл посетил мавзолей в Самарканде с усыпальницей библейского пророка Даниила и пропел славословие пророку. После Кирилл побывал на святом источнике рядом с гробницей и выпил воды из него.