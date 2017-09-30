СМИ: уволен губернатор Омской области Назаров

Полномочия главы Омской области Виктора Назарова истекают в 2020 году, но губернатора решено отправить в отставку раньше срока. Об этом журналистам стало известно от источника в администрации президента России.

О грядущей отставке губернатора Омской области Виктора Назарова сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента России Владимира Путина. Информатор сообщил, что решение о досрочной отставке Назарова уже принято и вызвано оно необходимостью «повышения управляемости в регионе». Полномочия Назарова должны были прекратиться в 2020 году. Кандидаты на место Назарова пока не называются. Виктору Ивановичу Назарову 54 года, Омской областью он руководил с 2012 года.