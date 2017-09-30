Профессор рассказал, что переживают мужчины в кресле стоматолога

Большинство пациентов испытывают непреодолимый страх перед кабинетом стоматолога. Особенно боятся врачебных манипуляций мужчины. Какие страх испытывают они в кресле дантиста, рассказал доктор медицинских наук.

Была изучена реакция 50 пациентов-мужчин в возрасте от 24 до 60 лет при лечении кариеса. Доктор медицинских наук, профессор Тюменского государственного университета Николай Прокопьев отмечает, что мужчины реагируют на боль крайне эмоционально. Частота пульса увеличивается буквально у всех еще до начала лечения - на этапе обезболивания. Тесты зафиксировали увеличение частоты пульса на 9,3-10,7 ударов в минуту по сравнению с обычным состоянием. У мужчин также повышается систолическое (верхнее) давление, но оно остается в пределах нормы.

Самым «нервным» моментом для пациентов становится включение бормашины. Исследование показало, что во время сверления пульс у молодых мужчин (24-35 лет) учащается на 14,6 ударов в минуту, чем в состоянии покоя. У мужчин зрелого возраста (36-60 лет) это различие достигает 15,6 ударов в минуту. В обычное состояние сердцебиение возвращается на этапе пломбирования и полировки зуба.



