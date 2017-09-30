Пример государственного масштаба

В Симферополе состоялся видеомост с Москвой, во время которого глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ рассказал о достижениях в области межнациональных отношений в России и Крыму. По его словам, правительство страны решило рассмотреть возможность получения гражданства по упрощенной процедуре представителями реабилитированных народов России, в том числе Крыма. С этой целью в законодательство внесут необходимые поправки.

Подводя итоги рабочей поездки в Крым и Севастополь 24-25 сентября парламентарий заявил что полуостров является образцом единения народов чему некоторым другим регионам РФ нужно поучится.

«Социологические опросы показывают, что 85% жителей Крыма говорят о том, что у них межнациональные согласие и дружба… Это я считаю очень важным. Некоторым регионам в этом плане, в таком единении, можно было бы поучиться у крымчан», — отметил ГИЛЬМУТДИНОВ.

В рамках выездного заседания совместно с главой Крыма Сергеем АКСЕНОВЫМ и председателем Госсовета РК Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ обсуждались общие задачи реализации государственной национальной политики в республике.

Также ГИЛЬМУТДИНОВУ показали важный для крымских мусульман процесс возведения Соборной мечети в Симферополе. Глава думского комитета оценил масштабы строительства и отметил, что только воссоединившись с Россией мусульмане Крыма в короткое время получили возможность начать строительство крупного объекта в столице республики, пишут "Аргументы недели Крым".

«Очень грандиозный объект, строительства которого долгое время добивались местные жители, еще когда Крым находился в составе Украины. Но получить разрешение на строительство по разным причинам получить никак не могли. Десятилетиями не могли получить. Откладывали, меняли места, делали все что угодно, лишь бы этой мечети не было. И вот уже войдя в состав Российской Федерации этот вопрос решился в короткое время», — сказал он.

Кроме того, парламентарий посетил новую крымскотатарскую школу в микрорайоне Фонтаны. Он обратил внимание, что большим достижением является тот факт, что учащиеся этой школы три часа в неделю будут изучать крымскотатарский язык.

«Рядом будет большой детский садик и дома для реабилитированных граждан. Я вижу, что граждане Крыма, особенно те, кто подвергся депортации, видят, что федеральный центр уделяет им большое внимание не на словах, а конкретными делами», — сказал ГИЛЬМУТДИНОВ.

Такие выводы сделал гость с материка за два дня пребывания на полуострове.