Мотоциклист, съехавший с первого парома, погиб через 10 минут

Молодая пара, приехавшая в Крым на отдых, прождала четверо суток в порту «Кавказ» и сегодня первым же паромом, который после многодневного простоя вышел в море, прибыла на полуостров. Буквально в 25 километрах под Керчью мотоцикл «в лоб» столкнулся с микроавтобусом.

«Мы с ними рядом стояли на пароме, – рассказал «Аргументам недели – Крым» очевидец ДТП, – молодые ребята, все время рассказывали, что их ждут, то ли в Ялте, то ли в Севастополе».

По словам собеседника издания, мотоциклист хотел успеть куда-то доехать до темноты.

«С такой скорость, как он стартанул, он до места аварии минут, наверное, за десять домчался», – предположил очевидец, пишет "Аргументы недели - Крым".

Удар при ДТП был такой силы, что у микроавтобуса, груженного фруктами, оторвало переднее колесо. Водители остановившихся машин пытались понять, жив ли водитель мотоцикла, но он не подавал никаких признаков жизни. Очевиден был открытый перелом ноги. Девушка, хоть и не могла подняться, но была в сознании.