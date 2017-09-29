К жителям Москвы обратились с просьбой сообщать о резком завышении цен в такси

Департамент транспорта Москвы ждёт от клиентов такси жалоб на резкий рост цен за поездку. Обращаться можно в контакт-центр «Московский транспорт», сообщили в пресс-службе департамента.

Так в ведомстве прокомментировали повышение тарифов такси во время сбоя в столичном метро. В обращении необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси. Специалисты ведомства смогут проверить тарифы и ответят на обращение. Телефон +7 495 539-54-54 (короткий номер для абонентов Билайн, МТС, Мегафон – 3210)



Как сообщалось, ЧП на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метрополитена привело к завышению цен на услуги такси в несколько раз. Разгрузить закрытые станции не помогают дополнительные автобусы.