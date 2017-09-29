В сторону Крыма пошел первый паром. Люди крестятся

С порта «Кавказ» в направлении Керчи выдвинулся первый за 88 часов ожидания паром. На нем находится полсотни автомобилей, а также автобусы и грузовые фуры.

Как сообщил «Аргументам недели – Крым» один из пассажиров указанного парома, находящиеся на борту люди, из числа христиан, в страхе крестятся. Им предстоит провести в море около 40 минут.

«Очень большая волна. Паром сильно шатает», – говорит собеседник нашего издания отмечая, что на второй паром в сторону Крыма также началась погрузка людей и транспорта. пишут "Аргументы недели -Керчь".

Как сообщалось, работа Керченской паромной переправы приостановлена в понедельник вечером из-за сильного ветра. По последним данным, в очереди с обеих сторон пролива находятся более трех тысяч транспортных средств.