Умерла легендарная фигуристка Людмила Белоусова

Двукратная олимпийская чемпионка, знаменитая советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в возрасте 81 года. Пара была одной из сильнейших за всю историю фигурного катания.

Четырежды они выиграли чемпионаты мира, и дважды брали золото Олимпиад. Кончину прославленной спортсменки подтвердил агентству ТАСС российский тренер Алексей Мишин. О причинах смерти советской фигуристки не сообщается.

Последние годы Людмила Евгеньевна провела между Швейцарией и США, где она участвовала во всевозможных спортивных передачах. В 1979 году Олег Протопопов и Людмила Белоусова, находясь на гастролях, получили в Швейцарии политическое убежище. После этого в СССР их лишили звания «мастера спорта». В 1995 году фигуристам дали швейцарское гражданство.