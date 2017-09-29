Российский миллиардер намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента

Российский миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

"Да, я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии", — сказал миллиардер РИА Новости.

Баков прославился в широких кругах намерением создать "другую" Россию за 13 с половиной тысяч километров от Москвы - на необитаемых островах. Для осуществления этой весьма нестандартной идеи экс-депутат намерен потратить 350 миллионов долларов.

Ранее основатель Монархической партии России Антон Баков сообщил, что поддержит депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она решит баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.