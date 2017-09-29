Новым гендиректором авиакомпании "ВИМ-Авиа" назначен Александр Бурдин, который до этого два года пытался реанимировать "Трансаэро". Новая управленческая команда начала финансовый аудит перевозчика.

Как заявили РИА Новости в "ВИМ-Авиа", у Александра Бурдина есть большой опыт антикризисного менеджера.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову из-за сложившейся ситуации с «ВИМ-Авиа».

Два самолета Ту-214, которые принадлежат специальному летному отряду "Россия" управления делами президента России, вылетят в Турцию за застрявшими из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа" российскими туристами.

Бурдин в течение двух лет возглавлял "Трансаэро", которая в конце 2015 года прекратила полеты из-за долгов на 250 млрд рублей.





