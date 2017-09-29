Общественный совет при МВД провел совещание по вопросам миграции

В Москве прошло заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве по вопросу: «Основные задачи по совершенствованию деятельности подразделений по вопросам миграции

На заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве был представлен доклад начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Сергиенко Дмитрия Владимировича по вопросу: «Основные задачи по совершенствованию деятельности подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве».

В докладе было отмечено, что Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве создано 15 июля 2016 года в соответствии с приказом ГУ МВД России по г. Москве № 306. В состав Управления вошли 15 отделов, 2 отделения и центр.

На заседании было организационно закреплено осуществление функций и полномочий в сфере миграции в системе Главного управления, обеспечен доступ подразделений по вопросам миграции к информационным ресурсам органов внутренних дел, укреплена материально–техническая база подразделений по вопросам миграции.

По данным ведомственной статистической отчетности, по состоянию на 1 сентября 2017 года, число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет в г. Москве возросло на 0,6%, в том числе первично поставленных на миграционный учет по месту пребывания на 2,4% , ИГиЛБГ, зарегистрированных по месту жительства (на основании разрешения на временное проживание либо вида на жительство) на 5,5%.

Наибольшее количество ИГиЛБГ прибыло в г. Москву с целью осуществления трудовой деятельности – 1 231 820 человек, с частными целями – 232 636, с туристическими целями – 144 118, с целью получения образования – 39 027.

Большинство из них прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе граждане Узбекистана (22,6%), Таджикистана (19,0%), Киргизии (14,6%), Украины (12,1%) и Белоруссии (11,8%).

В докладе было подчеркнуто, что в течение 2017 года в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве помещено 2959 человек, фактически выдворено – 3820 правонарушителей.

В ходе активного обсуждения члены Общественного совета дали рекомендации по усовершенствованию деятельности подразделения, а также обсудили аспекты кадровой политики, законотворческой и нормотворческой деятельности, реализации концепции открытости.

Подводя итоги заседания, участники запланировали в ближайшее время посетить Многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово с целью изучения состояния работы по предоставлению государственных услуг населению.