Непогода стала причиной заработка для керченских баз отдыха

Объекты размещения в Керчи оказались полностью заполнены в дни остановки Керченской паромной переправы.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ. Он отметил, что стоимость номеров владельцы не завышали.

«Мы проговаривали с нашими базами размещения, чтобы цены не вырастали. У нас практически все базы размещения забиты сейчас под сто процентов: и «Дельфин», и «Северное Сияние», и «Москва-Крым», – сказал МЕЛЬГАЗИЕВ, пишут "Аргументы недели -Керчь".

Напомним, паромная переправа приостановила работу с вечера 25 сентября из-за шторма. Ветер в эти дни достигал 27 метров в секунду. Сейчас очереди на паром ожидают в общей сложности около трех тысяч человек.