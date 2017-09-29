Театр Мюзикла блистает в самом центре

28 сентября на Пушкинской площади состоялось официальное открытие нового театра. В знаменитое здание, где раньше располагался кинотеатр «Россия», переехал Московский театр мюзикла. С 2012 года театр работал в ДК им. Горбунова, где за пять лет презентовал зрителям шесть оригинальных постановок: «Времена не выбирают», «Растратчики», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке», «Преступление и наказание» и «Принцесса цирка».

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Ефимович Швыдкой торжественно перерезал ленточку и в свежеотремонтированное здание на Пушкинской площади, по разным бокам которого резвились на батутах цирковые акробаты, стали подниматься по красной дорожке звёзды кино и театра, композиторы и режиссёры, известные общественные и политические деятели: Михаил Ефремов, Алёна Хмельницкая, Игорь Костолевский, Максим Дунаевский, Яна Поплавская, Юлий Гусман, Ирина Климова, Андрей Житинкин, Алексей Кудрин и др.

В фойе нового театра, где обращают на себя внимание 10 зеркал с хрустальными светильниками-бра, открытые гигантские боковые окна, шесть больших хрустальных люстр, выполненных в классическом стиле, стеклянные перила на лестницах, мраморные полы и колонны, Михаил Швыдкой ответил на несколько вопросов обозревателя «АН».









- Михаил Ефимович, чем для вас является сегодняшний день? Насколько важен для театра переезд в центр?

- Для меня этот день важнее собственного дня рождения. Потому что день рождения, его празднование – как правило, дело случайное. А тут мы вдумчиво и кропотливо, своими руками создавали торжество. Вообще когда переезжаешь в новое пространство, особенно, когда оно находится в самом центре столицы, испытываешь много волнений. Думаю, это один из самых важных и счастливых дней в моей жизни.

- А конкуренции не боитесь? Ведь вокруг много других известнейших театров, например, в шаговой доступности - легендарный Ленком!

- Конкурентный риск был значительно больше, когда мы работали в Филях. Потому что туда, скажем, далеко ехать. Фили вообще место не театральное, мы его сделали театральным. Но мы не делали театр специально для спального района Северо-Западного округа Москвы. Задумывали его для всех москвичей, всей публики. И поэтому то, что наша труппа перебралась в центр – это логично. Мы, с моей точки зрения, несколько переросли то пространство, в котором существовали. А насколько мы доросли до этого пространства, посмотрим.

- Удовлетворены вы тем, как сделан ремонт здания?

- Мы долго работали с дизайнерами, искали разные решения и, наконец, остановились на проекте, предложенном компанией «Стройтекс». Естественно, будем ещё что-то доводить до ума. Здесь многое нужно было менять. Даже если говорить о таких вещах, как канализация, сантехника, кондиционирование – это было не самое лучшее место на свете. Но мы все сделали. И совместными усилиями превратили здание на Пушкинской площади в нечто новое, современное, высокотехнологичное.

Приведу ряд цифр в качестве иллюстрации к словам художественного руководителя Московского театра мюзикла. В ремонте нового здания приняло участие 120 рабочих. На обновление зрительного зала и фойе ушло 470 литров краски. В фойе отполировано 733 квадратных метра мрамора. В витражном остеклении заменено 40 квадратных метровстекла. 290 погонных метров штор ушло на декорирование фойе и ресторана, 90 квадратных метров сверхпрочного стекла затратили на новые перила лестниц и на ограждение балкона второго этажа в зрительском фойе. В общем, строителями проделана действительно грандиозная работа, чтобы зрителям и актёрам труппы было приятно и радостно находиться в новом здании Театра мюзикла на Пушкинской площади!

И всё это публика ощутила сполна. Торжественное открытие увенчалось показом спектакля «Принцесса цирка». Идея постановки возникла в результате сотрудничества Театра мюзикла со всемирно известным канадским театром-цирком The 7 Fingers («7 пальцев»). Никогда ещё цирк не присутствовал так зримо в спектакле, который до этого знал немало талантливых постановок. Историю отчаяния и обид, предательства и непонимания, любви и надежды Театр мюзикла усилил реальными и опасными цирковыми номерами.

Недаром в число поклонников этой постановки, которая в прошлом сезоне была показана с аншлагами 111 раз, вошла дочь композитора Имре Кальмана, автора гениальной музыки «Принцессы цирка», Ивонн Кальман. Посмотрев спектакль, она сказала: «Сбылась мечта моего отца – сочетание цирка и театра на одной сцене». В спектакле занято 12 цирковых артистов, которые выполняют номера мирового уровня, придуманные специально для этой постановки. Кроме того, трюки выполняются и главными героями спектакля – театральными актерами, которые осваивали цирковое мастерство как раз на репетиционной базе театра-цирка The 7 Fingers. Роли в этом великолепном спектакле, новое либретто к которому написал бард, актёр, режиссёр и продюсер Алексей Иващенко в соавторстве с режиссёрами спектакля – арт-директором Театра мюзикла, заслуженной артисткой России Мариной Швыдкой и одним из основателей театра-цирка The 7 Fingers Себастьяном Солдевилья, исполняют: Максим Заусалин, Евгений Шириков, Мария Биорк, Юлия Вострилова, Валерия Ланская, Алексей Колган, Павел Любимцев и др.

Кроме «Принцессы цирка» в новом здании Театра мюзикла зритель сможет увидеть и остальные спектакли коллектива:«Времена не выбирают», «Растратчики», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке», «Преступление и наказание». В общем, Московский театр мюзикла с нетерпением ждёт своих зрителей в роскошном здании в самом центре Москвы, на знаменитой Пушкинской площади!