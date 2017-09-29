В Екатеринбурге изменят два трамвайных маршрута

После открытия новой линии по улице Татищева в Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута. Как рассказали в службе движения Екатеринбургского-трамвайного управления, изменению подвергнутся маршруты № 2 (Фрезеровщиков – ВИЗ, ходит только в рабочие дни, Прим.) и № 18 (Шарташ – ВИЗ). Оба маршрута буду поворачивать с Ленина на новую линию на Татищева. При этом маршрут № 18 будет продлен до кольца на улице Волгоградской.

Трамвайную ветку на улице Татищева, строительство которой началось в сентябре 2016 года, планируется открыть 1 октября 2017 года одновременно с запуском движения по улице в сторону центра. Это всего второй случай строительства новых трамвайных путей в Екатеринбурге после распада СССР. Первая трамвайная ветка в постсоветскую эпоху была открыта в 2012 на улице Фучика.