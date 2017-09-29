Авиакомпания "Победа" с 30 сентября начнет продавать билеты по новым правилам провоза багажа для невозвратных тарифов. Теперь клиенты лоукостера смогут отказаться от бесплатного провоза багажа весом 10 кг и сэкономить.

По данным авиаперевозчика, по новым правилам в невозвратном тарифе включен только сам перелет и провоз ручной клади. Таким образом, учтены интересы и тех пассажиров, которые тлетают "Победой" налегке. По статистике авиакомпании, около 40% авиапассажиров компании не пользовались правом провоза 10 кг багажа.

Авиакомпания также отменяет классификацию предметов ручной клади. По новым правилам, пассажир сможет бесплатно взять в салое самолета любой багаж, не превышающий пяти килограммов и габаритами до 36x30x27 см, - сообщает ТАСС.

Предполагается, что новые правила провоза багажа будут способствовать снижению тарифа минимум на 20 процентов. Авиакомпания также планирует снизить минимальный тариф в два раза - до 499 рулей, включая таксы и сборы.