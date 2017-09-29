Сити-менеджер Екатеринбурга призвал не поддаваться панике

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике в связи с серией ложных сообщений о минировании объектов в уральской столице, сообщает официальный портал города.

«Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность.

В этом вопросе особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, а также за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации. Просим в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти.

Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», - заявил Александр Якоб.