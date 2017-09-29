Выступивший против фильма Алексея Учителя «Матильда» крымский прокурор Александр Шкитов подтвердил, что его лишили российского гражданства, добавив, что уже оспаривает это решение.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что выступившие против фильма "Матильда" крымские прокуроры лишились работы и гражданства. Об этом Поклонская рассказала в интервью, текст которого опубликован на сайте газеты "Комсомольская правда". Депутат отметила, что в Киеве крымских прокуроров ждет тюрьма.

По словам Александра, по итогам проверки пришло заключение, согласно которому Шкитов получил гражданство незаконно, после чего прокурора уволили.

При этом, как сообщил Шкитов радиостанции "Говорит Москва", украинского гражданства его также лишили.

Ранее стало известно, что МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с демонстрацией резонансной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Глава комитета Государственной думы по культуре, известный кинорежиссер Станислав Говорухин вместе с другими парламентариями посмотрел фильм своего коллеги Алексея Учителя "Матильда".

Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре, Станиславу Говорухину, которому картина понравилась.