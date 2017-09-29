Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и министр энергетики РФ Александр Новак вошли в совет директоров компании "Роснефть". Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров компании и избрали новый состав. Состав совета директоров увеличился с 9 до 11 человек.

Шрёдер и Новак вошли в новый состав компании. Членами совета директоров "Роснефти" в новом составе стали также помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз, - сообщает ТАСС.

От британской BP в совете президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро. Членами совета стали представители нового акционера - QHG Oil Ventures - глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.