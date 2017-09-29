В городе Трехгорном будут развивать эко-туризм

Газета Челябинской области «Губерния» анонсировала медиажурнал, в котором подробно указана информация о промышленном, социальном, культурном и туристическом развитии города Трехгорного.



Трехгорный расположен на западе Южного Урала на берегу реки Юрюзань. Это ЗАТО, который является частью единого технологического цикла ядерного комплекса России. Здесь работает порядка 700 предприятий, но градообразующим предприятием является ФГУП «Приборостроительный завод» («Росатом»)

Как уточнила специалист по охране окружающей среды городской администрации Наталья Стулова, благодаря своему расположению среди гор и лесных массивов, а также проводимым природоохранным мероприятиям, город Трехгорный характеризуется стабильно-удовлетворительным состоянием окружающей среды.

Благоустройство, уют и современность – визитная карточка Трехгорного. Небольшой город приятно удивляет гостей. Не случайно за ним закрепилось название «маленькая Швейцария». Глава города Евгений Сычев отмечает богатый потенциал города в туристической сфере. Подробнее читайте на сайте «Губернии».