Синоптики о погоде в Москве: в столицу в выходные придет циклоническая депрессия

Синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что на выходные в Москву придет циклоническая депрессия. По прогнозу синоптиков, на предстоящие выходные на северо-западе европейской части России будет господствовать антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии.

Как уточнили специалисты по погоде, местами циклоническая депрессия провоцирует осадки, из-за нее ограничен "дневной прогрев".

По прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье в Москве ожидаются заморозки. В погодном центре "Фобос" в пятницу рассказали, что на погоду столичного региона сегодня начнет оказывать влияние западная периферия обширного циклона. Сильный осадков пока не ожидается.

Температура воздуха в столичном регионе от плюс шести до плюс 11 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Небольшие дожди возможно в субботу.

В воскресенье на погоду вновь начнет влиять антициклон, поэтому будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью местами возможны туманы. В ночь на воскресенье в Москве похолодает до 0. В Подмосковье, возможно, столбик термометра местами опустится до минус 2. Днем в воскресенье в столичном регионе - плюс 11 - максимальная температура.