Москвичей предупредили об угрозе пожаров на фоне сообщений о первом снеге

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе на субботу, 30 сентября, из-за высокой вероятности возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Тот же уровень потенциальной опасности объявлялся в Москве в четверг и среду.

Синоптики прогнозируют завтра в Москве и области температуру до +8-10 градусов, местами дожди и северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что сегодня-завтра в столице может пойти первый снег, а ночью ожидаются заморозки.