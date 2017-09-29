Четыре миллиарда рублей дадут воду востоку Крыма

На обеспечение питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках Федерально-целевой программы выделено 4 миллиарда рублей.

Как сообщил замгендиректора Объединенной Энергостроительной Корпорации (АО «ОЭК») Юрий МАТВЕЕВ, проект предусматривает строительство трубопровода длиной 76 километров, который разбит на пять участков. Работы пока выполнены на 82%. Кроме того, заключены контракты на монтаж технологического оборудования на трех водозаборах – Просторненском, Нежинском и Новогригорьевском, чтобы задействовать весь тракт водоподачи.

По его словам, сегодня идет проектирование работ по монтажу оборудования на водозаборах. «В этом году мы должны сделать проект по монтажу технологического, энерготехнического оборудования и систем автоматики, чтобы в будущем году эти водозаборы ввести в эксплуатацию», – цитируют МАТВЕЕВА «РИА Крым».

Он отметил, что в первую очередь необходимо запустить Нежинский и Просторненский водозаборы, которые будут подавать 150 тысяч кубометров питьевой воды в сутки для жителей Керчи и Феодосии. Ориентировочно их введут в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года, пишут "Аргументы недели-Керчь".

Таким образом, после запуска трех водозаборов в Нижнегорском районе, общая подача питьевой воды для потребителей Керчи и Феодосии составит 195 тысяч кубометров воды в сутки. Это полностью решит проблему питьевого водоснабжения данных городов.

Компания АО «ОЭК» является генподрядчиком по строительству тракта водоподачи в восточную часть полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал.