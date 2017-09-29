Глава Каслей отказалась от кресла

Вчера, 28 сентября, стало известно о том, что глава Каслей Екатерина Васенина добровольно сложила свои полномочия. Об этом она заявила с телефонном разговоре с журналистом «ЧелябинскСегодня».

- Я приняла решение сложить полномочия, чтобы дать возможность исправить ошибку: депутаты могут спокойно выбрать нового главу, - отметила она изданию. - Сама я обязательно буду участвовать в конкурсе. Также меня выбрали исполняющим обязанности главы до завершения конкурса.

Напомним, что и-за больших долгов в сфере ЖКХ возникло множество вопросов и распределении дотационных средств городской администрацией. Под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Эксперты отмечают кризисные явления -новая глава не имела права цифровой подписи, а значит, не могла выступать от имени муниципалитета. Кроме того, появились сомнения в легитивности выбора главы города. В результате Екатерина Васенина добровольно отказалась от должности.