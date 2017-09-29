Владимирский программист Валерий Спиридонов решил отказаться от рискованной операции по пересадке своей головы к здоровому телу донора и стать первым экспериментальным пациентом итальянского нейрохирурга Серджио Каннаверо.



Сейчас прикованный к инвалидному креслу молодой мужчина открыл для себя новые возможности. Он решил вставить в свой позвоночник титановый стержень, который позволит держать тело в прямом состоянии.



Напомним, Валерий Спиридонов страдает синдромом Вердинга-Хоффмана, который вызывает атрофию спинномозговых нервов и ослабление мышц. Как оказалось, российские врачи научились облегчать жизнь людей с таким диагнозом, но Валерий не знал об этих возможностях, так российские специалисты не рекламируют себя так активно, как доктор Каннаверо.

"После нее (операции) становится легче дышать, перемещаться в транспорте и просто сидеть. Конечно, она не вернет крепость мышц и не позволит ходить, но качество жизни изменится радикально позитивным образом", – поделился Спиридонов с «Комсомольской правдой».



