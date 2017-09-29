Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве
29 сентября 2017, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на территории Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" открыли памятник офтальмологу Святославу Федорову. На церемонии открытия присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает портал "Москва 24".
В 1979 году Федоров возглавил Московский научно-исследовательский институт микрохирургии глаза, спустя семь лет он был реорганизован в МНТК "Микрохирургия глаза". Офтальмолог трагически погиб в 2000 году в результате авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что в сквере возле Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества открыли бюсты лидеров СССР на "Аллее правителей". В зеленом пространстве уже представлены бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.
Летом 2017 года коллекцию пополнил памятник Ивану Грозному. Скульптуру в столицу прислали из Александрова. Он должен был быть установлен во Владимирской области, но был демонтирован из-за бурной общественной дискуссии, уточняет "М24".