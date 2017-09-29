Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве

"Святослав Николаевич на многие десятилетия опередил ход истории. Со Святославом Николаевичем связано развитие имплантологии, протезирования, включение лазерных технологий в офтальмологию", – сказала она.

В 1979 году Федоров возглавил Московский научно-исследовательский институт микрохирургии глаза, спустя семь лет он был реорганизован в МНТК "Микрохирургия глаза". Офтальмолог трагически погиб в 2000 году в результате авиакатастрофы.

Ранее сообщалось , что в сквере возле Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества открыли бюсты лидеров СССР на "Аллее правителей". В зеленом пространстве уже представлены бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.