На Южном Урале пошел первый снег

Сегодня, 29 сентября, около 9 часов утра челябинцы увидели первый снег. В прошлом году снежинки полетели лишь в октябре.

Выпавший снег таял, не долетая до асфальта. Снегопад довольно быстро прекратился. Однако если осадки повторятся ночью, вполне возможно, что снег останется лежать до утра — в ночные часы синоптики прогнозируют в регионе до минус двух градусов.

Завтра днем, 30 сентября, синоптики обещают в Челябинске до шести градусов тепла. Ночью около нуля.