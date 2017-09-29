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Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам

29 сентября 2017, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам
Фото: ТАСС/Павел Маркелов

С 22 сентября аптечные киоски не могут продавать лекарства по рецепту. Приказ Минздрава от 8 сентября, сообщает портал "Москва 24".

Отпуск рецептурных лекарств возможен только аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями с лицензией. Как будут наказывать нарушителей, пока неизвестно.

До 2014 года действовал отраслевой стандарт "Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения". Он определял, какие виды аптечных организаций могут продавать рецептурные и безрецептурные препараты. Аптечные киоски – это пункты продаж без отдельного входа в помещение.

На сентябрь 2017 года в России работают 62,5 тысячи аптечных организаций. Среди них – 45,9 тысячи аптек, 14,5 тысячи аптечных пунктов, 1,9 тысячи киосков и 118 аптечных магазинов. Четкого разделения между аптечным пунктом и киоском нет, главное отличие – площадь. Эксперты считают, что аптечные киоски не могут создать условия для хранения рецептурных препаратов. В частности, по их мнению, из-за небольшой площади там сложно уместить холодильник, необходимый для поддержания температурного режима, уточняет "М24".

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