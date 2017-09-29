Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

После участившихся случаев применения пневматического оружия в Росгвардии задумались, как контролировать оборот пневматики, имеющегося на руках у населения. С этой целью предлагается ввести порядок, близкий к огнестрельному оружию.



А именно, регистрацию пневматического оружия. Пока без получения лицензии. Поправки не коснутся пейнтбольного, страйкбольного и других типов спортивного оружия.



Для тех граждан, кто приобрел пневматическое оружие ранее, будет отведен переходный период, в течение которого они смогут зарегистрировать свое оружие. Его сроки пока не определены. В дальнейшем, в случае обнаружения незарегистрированного оружия, будут применяться административные меры.