В Москве установлены экспериментальные дорожные знаки

В Москве на узких улицах, в том числе на улице Тимура Фрунзе, в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках, установлены 30 стоек с дорожными знаками со смещенным креплением.

Заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ЦОДД Николай Чередниченко, рассказал об экспериментальных дорожных знаках. По словам Чередниченко, таблички будут крепиться не посередине, а по бокам от стойки, напоминая форму флажка, - сообщает ТАСС. Такие экспериментальные дорожные знаки можно устанавливать вплотную к стенам зданий для экономии места на узких улицах и комфортного перемещения пешеходов.

В рамках эксперимента в полтора раза уменьшены знаки "Остановка запрещена", "Парковка". Это дает возможность размещать на одной стойке сразу несколько указателей.