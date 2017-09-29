«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы. При таких руководителях не стоит ждать от подчиненных более ответственного и честного отношения к своим обязанностям, особенно, в следственном комитете.

Закурнаев Андрей Эльфидович, многократно обращался в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуру Кемеровской области, которого избивали в течение 8 часов 20 октября 2015 года оперативные сотрудники МРО по БПС и ЛУКС в г. Новокузнецке Пугачев Д.Ю. и Владимиров С.П. и еще трое неизвестных.

20 октября 2015 года в городе Прокопьевске около 12 часов дня сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. силой вытащили Андрея из машины, избили, усадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Привезли его в Участковый пункт полиции Куйбышевский Управления МВД России по г. Новокузнецку, что на улице Рудокопровая, 32, завели в один из кабинетов и начали с пристрастием выполнять свои «должностные обязанности» - убивать человека, ладно бы бил один, но нет же, смельчаки по одному не ходят. Избивали впятером, душили, надевая пакеты на голову Андрея. Более подробно об этом можно прочитать в открытом письме Закурнаева Андрея.

По мнению Андрея, сделано это было по поручению старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Ивлева Дениса Васильевича, который расследовал дело против его брата. Расследование дела Ивлевым Денисом больше похоже на слова из песни «я его слепила из того, что было…», так как ничего не было и быть не могло, то и методы у следствия были кардинальные – расшить дело, убрать «ненужные» для обвинения листы, подделать доказательства, угрожать, запугивать и избивать свидетелей.

Однако вернёмся к Андрею. После многочасовых пыток и издевательств его допросили в качестве свидетеля, следователь Ивлев Денис Васильевич даже адвоката пригласил – Алясева Артема Владимировича из Коллегии адвокатов Новокузнецкого района № 44. Допрос Закурнаева Андрея Денис Васильевич снимал на видео в темное время суток при тусклом освещении, оно и понятно, ведь как ни старались оперативники лицо Андрея не трогать, однако нос сломали и на видео это можно разглядеть невооруженным глазом, а под конец допроса лицо Андрея и вовсе отекает и повреждения от многочисленных ударов «расцветают». В результате этого допроса у Закурнаева Андрея согласно выводам заключения № 5860 врача судебно-медицинского эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» от 22 октября 2015 года: ссадины правого лучезапястного сустава, которые образовались от двух воздействий твердых предметов, имеющих ребро, возможно от воздействий краев наручников; кровоподтеки лица, левой ушной раковины, плечевых суставов, грудной клетки, верхних конечностей, поясничной области, ссадины красной каймы верхней губы, слизистых щек, которые образовались от не менее 16-ти воздействий твердого тупого предмета (предметов).

На следующий день после допроса – 21 октября 2015 года Закурнаев Андрей обратился в МБУЗ «ГКБ № 3 М.А. Подгорбунского» отделение нейрохирургии, где находился на лечении с 21.10.2015г. по 30.10.2015г. с диагнозом: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Ушибы, гематомы мягких тканей головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, поясничной области.

После всех мероприятий с Андреем оперативные сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. отвезли Закурнаева Андрея в травмпункт, где их, со слов Владимирова С.П., уже ждут. В травмпункте доктор Игнатьев В.В. выдал оперативным сотрудникам справку, что «данных за травму нет».

Несмотря на все медицинские документы объяснения самого Андрея, его матери и иных лиц, которые стали невольными очевидцами этой истории, СУ СК РФ по Кемеровской области вместе с прокуратурой Кемеровской области не усматривают в действиях своих коллег состава преступления. То есть, сотрясение и сломанный нос есть – а состава преступления нет. Следственные органы опросили самих Владимирова С.П. и Пугачева Д.Ю., Ивлева Д.В., которые сказали, что все было хорошо, и, на этом успокоились, вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И на протяжении двух лет уже вынесли 10 (!) десять таких постановлений.

Чтобы доказать правду Закурнаеву Андрею пришлось взять на себя функции следственных органов, он обратился к нескольким экспертам и специалистам с видеозаписью своего допроса.

Так видеозаписи допроса 20 октября 2015 года в качестве свидетеля Закурнаева Андрея были предоставлены вместе с медицинскими документами на исследование профессору кафедры судебной медицины ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доценту, доктору медицинских наук по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина» (медицинские науки), судебно-медицинскому эксперту высшей квалификационной категории, члену Всероссийского научного общества судебных медиков, Дубровину Ивану Александровичу, согласно заключению которого:

- все повреждения, обнаруженные у Закурнаева А.Э., могли образоваться в короткий отрезок времени: в период 11 часов 20.10.2015г. – 11 часов 21.10.2015г.

- на представленных видеозаписях допроса у Закурнаева А.Э. имеются следующие повреждения, которые соответствуют отмеченным в заключении № 5860 врача судебно-медицинского эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» от 22 октября 2015 года 22.10.2015г.:

на стоп-кадрах видео 1-2 и 4-8 виден на спинке носа участок кожи синего цвета. Синий цвет участка кожи на фотографиях соответствует локализации кровоподтека, диагностированного у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г.

На стоп-кадрах видео 2 и 4 виден на красной кайме верхней губы слева участок коричневого цвета, что соответствует локализации ссадины на красной кайме верхней губы, в проекции 1 зуба слева, зафиксированной у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г.

На стоп-кадрах видео 8 и 9 отмечается утолщение (отек) левой ушной раковины, что соответствует локализации кровоподтека на передней поверхности левой ушной раковины, диагностированного у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г. Согласно данным учебной литературы синий, зеленый или желтый цвет участка кожи, а также отек ткани являются основными признаками кровоподтека.

Выходит, что независимый эксперт смог увидеть на видеозаписи явные следы телесных повреждений на лице Закурнаева Андрея, а врач-травматолог Игнатьев В.В., который якобы осматривал Андрея непосредственно через несколько часов после того, как эта видеозапись была сделана – данных за травму не обнаружил.

При этом, в выписке из журнала регистрации пациентов для передачи в ОВД от 21 октября 2015 года МБУЗ «Городская поликлиника» в г. Прокопьевске, Игнатьев В.В. указал, что Закурнаев А.Э. был «избит сотрудниками милиции в г.Новокузнецке на ул.Рудокопровая». То есть, это не выдуманный на скорую руку план, как оправдать себя! Андрей уже в травмпункте рассказал врачу-травматологу Игнатьеву В.В., что подвергся избиению сотрудниками полиции и просил о помощи.

Далее – интереснее. К., Б. и М., стали очевидцами, как оперативные сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. 20 октября 2015 года избивали Закурнаева Андрея, среди которых К. узнала оперативного сотрудника Владимирова С.П., так как 05 октября 2015 года Владимиров С.П. вызывал К. и общался с ней в отделе полиции лично. Именно она находилась за рулем автомобиля, из которого оперативные сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. силой вытащили Закурнаева Андрея, избили, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Несмотря на это руководство СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кемеровской области игнорируют объективные данные по делу и на все обращения Закурнаева Андрея дают «отписки». А очевидцев опрашивать отказываются, ссылаясь на их личную заинтересованность! То есть, опрошенные Владимиров С.П., Пугачев Д.Ю., Ивлев Д.В. – лица не заинтересованные, а свидетель, из машины которого Закурнаева Андрея выволокли Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю.– заинтересованный.

Закурнаев Андрей на этом не остановился и для того, чтобы доказать ложность показаний, которые он вынужден был дать под давлением, обратился к специалисту психофизиологии, которому были представлены на исследование видеозаписи допроса с медицинскими документами. Специалистом было дано заключение о том, что:

«Отсутствие достоверных невербальных признаков, подтверждающих воспроизведение реальных событий непосредственным участником (свидетелем) которых являлся Закурнаев Андрей Эльфидович, позволяют сделать вывод о том, что Закурнаев А.Э. воспроизводил (повторял) услышанные и запомненные им от других сведения.

Имеются признаки оказанного ранее физического (подтверждается судебно-медицинским обследованием – акт № 4145; заключением эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» № 5860; выписным эпикризом МБУЗ «ГКБ № им. Подгорбунского») и психологического воздействия (давления) на свидетеля Закурнаева А.Э. (при ответах на вопросы следователя напряженный, ищущий подтверждения правильности ответов взгляд).».

Не доверять выводам данного специалиста нет никаких оснований, так как сам ст.следователь Ивлев Д.В. в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 684013 допрашивал именно этого специалиста, продемонстрировав ему лишь небольшой фрагмент видеозаписи допроса Закурнаева Андрея, и по этому фрагменту специалист не смог дать заключение по аналогичным вопросам. Показать небольшую часть допроса – очень честно и объективно.

Закурнаев Андрей по собственному желанию прошел психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (детектор лжи), результатом этого исследования также стали выводы, что Андрей на допросе следователя дал ложные показания. Никогда не был участником и не видел событий, о которых Ивлев Денис с оперативными сотрудниками, заставил его дать показания.

На наш взгляд, со стороны должностных лиц руководства СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кемеровской области имеет место укрывательство преступления, выражающееся в отказе в возбуждении уголовного дела выше описанных событий.

Многочисленными постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенными Алиной Железко, старшим следователем следственного отдела по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области, задержание Закурнаева Андрея оперативными сотрудниками и принудительный привод на допрос к следователю, по мнению, сотрудников СУ СК РФ по Кемеровской области являются законными. Однако с этими выводами никак нельзя согласиться. Такой меры процессуального принуждения, как привод (ст. 113 УПК РФ), в отношении Закурнаева Андрея как свидетеля произведено не было.

Следователь Ивлев Денис Васильевич, пренебрегая нормами Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» решил, что вынесет отдельные поручения о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий. И сотрудники полиции, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу брата Закурнаева Андрея, установят местонахождение и доставят на допрос ряд лиц, среди которых значился и Закурнаев Абдрафик Эльфидович. Из всех свидетелей, перечисленных в тех поручениях так «красочно и ярко» был доставлен на допрос к Ивлеву Денису только Закурнаев Андрей, который де-юре даже не был включен в перечень лиц, подлежащих доставлению.

Имя с Абдрафик на Андрей было изменено в 2012 году в связи с рождением сына, чтобы внести более удобоваримое отчество в свидетельство о рождении сына.

Понятно нам, что оформлено это было таким образом - якобы законным, в первую очередь, для оказания психологического давления на свидетеля, чтобы запугать и получить то, что нужно для следствия, а между делом и нос сломали. Никого не интересует, что это будет ложью, главное ведь отработать то, за что получили повышение, а может быть и не только повышение…

Но и это еще не все! Вернёмся к этим поручениям, на основании которых следственные органы считают, что привод Закурнаева Андрея был законным, а избиения и вовсе не было.

Исчерпывающий перечень возможных оперативно-розыскных мероприятий представлен в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Их обязательный и ограниченный характер подчеркивается частью 2 ст. 6 этого же Закона: «Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом». При этом в части 2 статьи 5 Закона подчеркивается, недопустимость осуществления оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. Соответственно, очерченный законодателем перечень оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») показывает, что такого оперативно-розыскного мероприятия, как «доставление на допрос» или «доставление для производства допроса», не предусматривается. Таким образом, действия старшего следователя Ивлева Дениса Васильевича по вынесению отдельных поручений о производстве ОРМ по принудительному приводу на допрос являются не соответствующими Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», то есть - незаконными, и, следовательно, действия оперативных сотрудников Владимирова С.П. и Пугачева Д.Ю. выразившиеся в задержании Закурнаева Андрея и принудительном доставлении в Участковый пункт полиции Куйбышевский, являются незаконными, не говоря уже о тех истязаниях и пытках, которым его подвергли.

Не хотелось бы так думать, но, получается, что руководство СУ СК РФ по Кемеровской области покрывает преступные действия сотрудников полиции, занимающихся оперативным сопровождением расследования уголовных дел, находящихся в производстве СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правды в пределах Кемеровской области Закурнаев Андрей не мог добиться ни у С.Калинкина и у П. Муллина,– бывших руководителей СУ СК РФ по Кемеровской области, которые ныне отстранены от занимаемых должностей в связи с возбуждением в отношении них уголовных дел. Ни у действующего руководителя и его заместителя Кустова А.М. и Ткач А.А. соответственно. При этом, Закурнаев Андрей напрямую не может обратиться с жалобой к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И.. Для этого необходимо получить отказ от руководителя СУ СК РФ региона. Из региона это дело выпускать не хотят. Как только цепочка обжалований доходит до руководителя Кустова А.М. – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется, и все начинается заново – формальная проверка, отписки, отказы, обжалования.