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«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Из открытого письма Андрея Закурнаева Председателю СК РФ А.И.Бастрыкину, Генеральному прокурору Ю.Я.Чайке, Начальнику главного управления собственной безопасности А.И.Макарову

29 сентября 2017, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы. При таких руководителях не стоит ждать от подчиненных более ответственного и честного отношения к своим обязанностям, особенно, в следственном комитете.  

Закурнаев Андрей Эльфидович, многократно обращался в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуру Кемеровской области, которого избивали в течение 8 часов 20 октября 2015 года оперативные сотрудники МРО по БПС и ЛУКС в г. Новокузнецке Пугачев Д.Ю. и Владимиров С.П. и еще трое неизвестных.

20 октября 2015 года в городе Прокопьевске около 12 часов дня сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. силой вытащили Андрея из машины, избили, усадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Привезли его в Участковый пункт полиции Куйбышевский Управления МВД России по г. Новокузнецку, что на улице Рудокопровая, 32, завели в один из кабинетов и начали с пристрастием выполнять свои «должностные обязанности» - убивать человека, ладно бы бил один, но нет же, смельчаки по одному не ходят. Избивали впятером, душили, надевая пакеты на голову Андрея. Более подробно об этом можно прочитать в открытом письме Закурнаева Андрея. 

По мнению Андрея, сделано это было по поручению старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Ивлева Дениса Васильевича, который расследовал дело против его брата. Расследование дела Ивлевым Денисом больше похоже на слова из песни «я его слепила из того, что было…», так как ничего не было и быть не могло, то и методы у следствия были кардинальные – расшить дело, убрать «ненужные» для обвинения листы, подделать доказательства, угрожать, запугивать и избивать свидетелей.

Однако вернёмся к Андрею. После многочасовых пыток и издевательств его допросили в качестве свидетеля, следователь Ивлев Денис Васильевич даже адвоката пригласил – Алясева Артема Владимировича из Коллегии адвокатов Новокузнецкого района № 44. Допрос Закурнаева Андрея Денис Васильевич снимал на видео в темное время суток при тусклом освещении, оно и понятно, ведь как ни старались оперативники лицо Андрея не трогать, однако нос сломали и на видео это можно разглядеть невооруженным глазом, а под конец допроса лицо Андрея и вовсе отекает и повреждения от многочисленных ударов «расцветают». В результате этого допроса у Закурнаева Андрея согласно выводам заключения № 5860 врача судебно-медицинского эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» от 22 октября 2015 года: ссадины правого лучезапястного сустава, которые образовались от двух воздействий твердых предметов, имеющих ребро, возможно от воздействий краев наручников; кровоподтеки лица, левой ушной раковины, плечевых суставов, грудной клетки, верхних конечностей, поясничной области, ссадины красной каймы верхней губы, слизистых щек, которые образовались от не менее 16-ти воздействий твердого тупого предмета (предметов). 

На следующий день после допроса – 21 октября 2015 года Закурнаев Андрей обратился в МБУЗ «ГКБ № 3 М.А. Подгорбунского» отделение нейрохирургии, где находился на лечении с 21.10.2015г. по 30.10.2015г. с диагнозом: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Ушибы, гематомы мягких тканей головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, поясничной области.

После всех мероприятий с Андреем оперативные сотрудники Владимиров С.П. и Пугачев Д.Ю. отвезли Закурнаева Андрея в травмпункт, где их, со слов Владимирова С.П., уже ждут. В травмпункте доктор Игнатьев В.В. выдал оперативным сотрудникам справку, что «данных за травму нет». 

 Несмотря на все медицинские документы объяснения самого Андрея, его матери и иных лиц, которые стали невольными очевидцами этой истории, СУ СК РФ по Кемеровской области вместе с прокуратурой Кемеровской области не усматривают в действиях своих коллег состава преступления. То есть, сотрясение и сломанный нос есть – а состава преступления нет. Следственные органы опросили самих Владимирова С.П. и Пугачева Д.Ю., Ивлева Д.В., которые сказали, что все было хорошо, и, на этом успокоились, вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И на протяжении двух лет уже вынесли 10 (!) десять таких постановлений. 

Чтобы доказать правду Закурнаеву Андрею пришлось взять на себя функции следственных органов, он обратился к нескольким экспертам и специалистам с видеозаписью своего допроса.

Так видеозаписи допроса 20 октября 2015 года в качестве свидетеля Закурнаева Андрея были предоставлены вместе с медицинскими документами на исследование профессору кафедры судебной медицины ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доценту, доктору медицинских наук по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина» (медицинские науки), судебно-медицинскому эксперту высшей квалификационной категории, члену Всероссийского научного общества судебных медиков, Дубровину Ивану Александровичу, согласно заключению которого: 

- все повреждения, обнаруженные у Закурнаева А.Э., могли образоваться в короткий отрезок времени: в период 11 часов 20.10.2015г. – 11 часов 21.10.2015г.

- на представленных видеозаписях допроса у Закурнаева А.Э. имеются следующие повреждения, которые соответствуют отмеченным в заключении № 5860 врача судебно-медицинского эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» от 22 октября 2015 года 22.10.2015г.:

на стоп-кадрах видео 1-2 и 4-8 виден на спинке носа участок кожи синего цвета. Синий цвет участка кожи на фотографиях соответствует локализации кровоподтека, диагностированного у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г.

На стоп-кадрах видео 2 и 4 виден на красной кайме верхней губы слева участок коричневого цвета, что соответствует локализации ссадины на красной кайме верхней губы, в проекции 1 зуба слева, зафиксированной у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г.

На стоп-кадрах видео 8 и 9 отмечается утолщение (отек) левой ушной раковины, что соответствует локализации кровоподтека на передней поверхности левой ушной раковины, диагностированного у Закурнаева А.Э. 22.10.2015г. Согласно данным учебной литературы синий, зеленый или желтый цвет участка кожи, а также отек ткани являются основными признаками кровоподтека.

Выходит, что независимый эксперт смог увидеть на видеозаписи явные следы телесных повреждений на лице Закурнаева Андрея, а врач-травматолог Игнатьев В.В., который якобы осматривал Андрея непосредственно через несколько часов после того, как эта видеозапись была сделана – данных за травму не обнаружил. 

При этом, в выписке из журнала регистрации пациентов для передачи в ОВД от 21 октября 2015 года МБУЗ «Городская поликлиника» в г. Прокопьевске, Игнатьев В.В. указал, что Закурнаев А.Э. был «избит сотрудниками милиции в г.Новокузнецке на ул.Рудокопровая». То есть, это не выдуманный на скорую руку план, как оправдать себя! Андрей уже в травмпункте рассказал врачу-травматологу Игнатьеву В.В., что подвергся избиению сотрудниками полиции и просил о помощи. 

Далее – интереснее. К., Б. и М., стали очевидцами, как оперативные сотрудники Владимиров С.П. и  Пугачев Д.Ю.  20 октября 2015 года избивали Закурнаева Андрея, среди которых К. узнала оперативного сотрудника Владимирова С.П., так как 05 октября 2015 года Владимиров С.П. вызывал К. и общался с ней в отделе полиции лично. Именно она находилась за рулем автомобиля, из которого оперативные сотрудники Владимиров С.П. и  Пугачев Д.Ю.   силой вытащили Закурнаева Андрея, избили, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Несмотря на это руководство СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кемеровской области игнорируют объективные данные по делу и на все обращения Закурнаева Андрея дают «отписки». А очевидцев опрашивать отказываются, ссылаясь на их личную заинтересованность! То есть, опрошенные Владимиров С.П., Пугачев Д.Ю., Ивлев Д.В. – лица не заинтересованные, а свидетель, из машины которого Закурнаева Андрея выволокли Владимиров С.П. и  Пугачев Д.Ю.– заинтересованный. 

Закурнаев Андрей на этом не остановился и для того, чтобы доказать ложность показаний, которые он вынужден был дать под давлением, обратился к специалисту психофизиологии, которому были представлены на исследование видеозаписи допроса с медицинскими документами. Специалистом было дано заключение о том, что: 

«Отсутствие достоверных невербальных признаков, подтверждающих воспроизведение реальных событий непосредственным участником (свидетелем) которых являлся Закурнаев Андрей Эльфидович, позволяют сделать вывод о том, что Закурнаев А.Э. воспроизводил (повторял) услышанные и запомненные им от других сведения.

Имеются признаки оказанного ранее физического (подтверждается судебно-медицинским обследованием – акт № 4145; заключением эксперта ГБУЗ КО ОТ «КОК БСМЭ» № 5860; выписным эпикризом МБУЗ «ГКБ № им. Подгорбунского») и психологического воздействия (давления) на свидетеля Закурнаева А.Э. (при ответах на вопросы следователя напряженный, ищущий подтверждения правильности ответов взгляд).».

Не доверять выводам данного специалиста нет никаких оснований, так как сам ст.следователь Ивлев Д.В. в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 684013 допрашивал именно этого специалиста, продемонстрировав ему лишь небольшой фрагмент видеозаписи допроса Закурнаева Андрея, и по этому фрагменту специалист не смог дать заключение по аналогичным вопросам. Показать небольшую часть допроса – очень честно и объективно. 

Закурнаев Андрей по собственному желанию прошел психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (детектор лжи), результатом этого исследования также стали выводы, что Андрей на допросе следователя дал ложные показания. Никогда не был участником и не видел событий, о которых Ивлев Денис с оперативными сотрудниками, заставил его дать показания.

На наш взгляд, со стороны должностных лиц руководства СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кемеровской области имеет место укрывательство преступления, выражающееся в отказе в возбуждении уголовного дела выше описанных событий.

Многочисленными постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенными Алиной Железко, старшим следователем следственного отдела по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области,  задержание Закурнаева Андрея оперативными сотрудниками и принудительный привод на допрос к следователю, по мнению, сотрудников СУ СК РФ по Кемеровской области являются законными. Однако с этими выводами никак нельзя согласиться. Такой меры процессуального принуждения, как привод (ст. 113 УПК РФ), в отношении Закурнаева Андрея как свидетеля произведено не было. 

Следователь Ивлев Денис Васильевич, пренебрегая нормами Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» решил, что вынесет отдельные поручения о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий. И сотрудники полиции, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу брата Закурнаева Андрея, установят местонахождение и доставят на допрос ряд лиц, среди которых значился и Закурнаев Абдрафик Эльфидович. Из всех свидетелей, перечисленных в тех поручениях так «красочно и ярко» был доставлен на допрос к Ивлеву Денису только Закурнаев Андрей, который де-юре даже не был включен в перечень лиц, подлежащих доставлению. 

Имя с Абдрафик на Андрей было изменено в 2012 году в связи с рождением сына, чтобы внести более удобоваримое отчество в свидетельство о рождении сына. 

Понятно нам, что оформлено это было таким образом - якобы законным, в первую очередь, для оказания психологического давления на свидетеля, чтобы запугать и получить то, что нужно для следствия, а между делом и нос сломали. Никого не интересует, что это будет ложью, главное ведь отработать то, за что получили повышение, а может быть и не только повышение…

Но и это еще не все! Вернёмся к этим поручениям, на основании которых следственные органы считают, что привод Закурнаева Андрея был законным, а избиения и вовсе не было.

Исчерпывающий перечень возможных оперативно-розыскных мероприятий представлен в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Их обязательный и ограниченный характер подчеркивается частью 2 ст. 6 этого же Закона: «Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом». При этом в части 2 статьи 5 Закона подчеркивается, недопустимость осуществления оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. Соответственно, очерченный законодателем перечень оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») показывает, что такого оперативно-розыскного мероприятия, как «доставление на допрос» или «доставление для производства допроса», не предусматривается. Таким образом, действия старшего следователя Ивлева Дениса Васильевича по вынесению отдельных поручений о производстве ОРМ по принудительному приводу на допрос являются не соответствующими Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», то есть - незаконными, и, следовательно, действия оперативных сотрудников Владимирова С.П. и Пугачева Д.Ю. выразившиеся в задержании Закурнаева Андрея и принудительном доставлении в Участковый пункт полиции Куйбышевский, являются незаконными, не говоря уже о тех истязаниях и пытках, которым его подвергли. 

Не хотелось бы так думать, но, получается, что руководство СУ СК РФ по Кемеровской области покрывает преступные действия сотрудников полиции, занимающихся оперативным сопровождением расследования уголовных дел, находящихся в производстве СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правды в пределах Кемеровской области Закурнаев Андрей не мог добиться ни у С.Калинкина и у П. Муллина,– бывших руководителей СУ СК РФ по Кемеровской области, которые ныне отстранены от занимаемых должностей в связи с возбуждением в отношении них уголовных дел. Ни у действующего руководителя и его заместителя Кустова А.М. и Ткач А.А. соответственно. При этом, Закурнаев Андрей напрямую не может обратиться с жалобой к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И.. Для этого необходимо получить отказ от руководителя СУ СК РФ региона. Из региона это дело выпускать не хотят. Как только цепочка обжалований доходит до руководителя Кустова А.М. – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется, и все начинается заново – формальная проверка, отписки, отказы, обжалования. 

 

 

 

 

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Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло во все жилые дома в ближайшие дни. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон. В первую очередь отопление подают в детсады, школы и больницы.

//Расследования

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

//Общество

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в прошлом году. Мужчину, везшего букет, предназначавшийся для его 13-летней дочери, не пустили на борт самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург.

//Спорт

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" назначен Анатолий Емелин. Накануне стало известно об отставкуе главного тренера команды из Ханты-Мансийска Игоря Захаркина.

//Шоу-бизнес

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Как выяснилось, зять Розы Сябитовой, прошедший «кастинг» придирчивой свахи, сбежал через месяц после свадьбы с ее дочкой Ксенией. Роза же потратила на главное событие дочкиной жизни целое состояние - одно только платье невесты обошлось в 800 тысяч рублей.

//Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии.

//Общество

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы.

//Криминал

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской област. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

//Шоу-бизнес

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа уехать из Москвы.

//Происшествия

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве в ночь на пятницу совершено нападение на офис редакции интернет-издания «Лента.ру». Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, в котором расположен офис издания.

//Общество

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

Авиакомпании «ВИМ‐Авиа» удалось договориться с лизингодателями о сохранении самолетов, авиапарк останется под оперативным управлением компании. Лизингодатели сочли реалистичным план вывода авиакомпании из кризиса.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

В России работники в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. Работодатели условно переплачивают ежемесячно 190 млрд руб зарплаты из-за снижения эффективности из-за недосыпа своих сотрудников.

//В мире

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

Госдеп США планирует сократить число сотрудников американского посольства в Гаване после «акустических атак», негативно сказавшихся на здоровье 21 дипломата. Куба отрицает свою причастность к атакам с использованием неустановленного звукового оборудования.

//В мире

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России. 56-летний экс-губернатор штата Юта имеет солидный опыт дипломатической службы. Состояние основателя Huntsman Corp. составило в $1 млрд.

//Наука

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт Хелен Шарман заявила, что колонизации Марса угрожает секс. Специалист сослалась на проведенное исследование, целью которого было составить рекомендации относительно состава будущего экипажа на Марс.

//Общество

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Телеведущий Иван Ургант больше не может молчать. Шоумен пообщался с журналистами и откровенно признался, что он думает о Сергее Шнурове и Владимире Познере, а также о возможном рэп-батле между ними.

//Культура

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Глава комитета Государственной думы по культуре, известный кинорежиссер Станислав Говорухин вместе с другими парламентариями посмотрел фильм своего коллеги Алексея Учителя "Матильда".

//Общество

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

«Яндекс» исследовал коммерческие интересы пользователей российского сегмента интернета. Выяснилось, что больше половины всех переходов по объявлениям – 55% - приходится на долю россиян старше 45 лет.

//Культура

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Угольный эскиз, на котором изображена обнаженная девушка, похожая на Мону Лизу, обнаружена в художественной коллекции во Франции. Эксперты полагают, что рисунок мог использоваться для подготовки к основной работе маслом.

//Криминал

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко по подозрению в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.

//Общество

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам повысить размер выплат каждой категории льготников, чтобы «выплаты были более существенными», написал он на своей странице в Twitter.

//В мире

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки, незамеченные слабой северокорейской ПВО, достигли города Синпхо при облете побережья КНДР. Вблизи портового города располагается полигон, где прошло шестое ядерное испытание.

//Метеоновости

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

В Росгидромете скептически отнеслись к появившейся в СМИ информации о том, что ближайшие дни в столице может выпасть первый снег. Синоптики ведомства считают, что журналисты просто подхватили сенсацию.

//Политика

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в резиденции турецкого лидера за закрытыми дверями в течение двух часов.

//Происшествия

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Пассажирка рейса Москва – Санкт‐Петербург получила травму со своим грудным ребенком, когда сходила с трапа в Пулково. Годовалая малышка и ее 44-летняя мама находятся в больнице.

//Культура

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Сегодня 10 депутатов Госдумы, в том числе имеющих непосредственное отношение к кинематографу (Станислав Говорухин, Елена Драпеко), посетили закрытый показ фильма «Матильда», который состоялся для них в ГУМе.

//Туризм

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры Владимир Мединский предложил исключать из реестра туроператоров компании, которые не предоставляют туристам обратные авиабилеты. Это автоматически приведет к запрету заниматься этой деятельностью и, соответственно, уходу с туристического рынка.

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