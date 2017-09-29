Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни. Включение отопления в столичных домах производится по графику, утвержденному правительством Москвы.

Подача тепла в социальные учреждения и в жилые дома уже началась. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон.

"ПАО «МОЭК» 28 сентября 2017 года приступил к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города Москвы", - говорится в сообщении Московской объединенной энергетической компании.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, отопительный период должен, если среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней держалась ниже 8 градусов.

В первую очередь отопление подают в детские сады и школы, поликлиники и больницы, затем в квартиры и в последнюю очередь - на промышленные предприятия и в офисы.