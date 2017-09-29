Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Уральский предприниматель отсудил у авиакомпании стоимость букета цветов, который завял в аэропорту.

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел летом прошлого года. Мужчину, везшего с собой букет, предназначавшийся для его 13-летней дочери, не пустили на борт самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург. Представитель авиакомпании потребовала за цветы дополнительную плату, мужчина с этим не согласился. Пока шло выяснение отношений, самолет улетел.

Впоследствии перевозчик признал свою неправоту и предоставил бизнесмену другой билет. Мужчина прибыл на родину на следующий день без букета, который завял в аэропорту.

Как пишет «Московский комсомолец», предприниматель решил добиться наказания для компании и обратился с иском в суд. В итоге с организации в пользу истца взыскали 4 500 рублей. Кроме того, перевозчик был оштрафован после возбуждения прокуратурой дела об административном правонарушении.