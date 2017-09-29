Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

В России работники в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. Работодатели в нашей стране условно переплачивают ежемесячно 190 миллиарда рублей зарплаты из-за снижения эффективности своих невыспавшихся сотрудников.

Данные получены из опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. В исследовании определен потенциальный размер переплат, которые работодателям приходится совершать за неэффективно потраченное рабочее время своих плохо отдохнувших работников, - пишет "Коммерсантъ".

В ходе опроса более половины трудящихся (51%) сообщили о факте недосыпания в рабочие дни. Каждый четвертый из них (26%) сказал, что не высыпается пять дней в неделю, а каждый пятый (20%) — два дня в неделю.

Основная причина недосыпания работников — просмотр допоздна телепрограмм или фильмов, компьютерные игры, чтение книг. Не удается полноценно отдохнуть и людям, кто занят на сверхурочной работе. Эту причину недосыпа указали 30% респондентов. 23% опрошенных объясняют недосыпание возрастом и проблемами со здоровьем. 15% сообщили, что спать не дают по ночам маленькие дети. Посторонний шум беспокоит 11%. Не высыпаются из-за развлечений вне дома 8%. Еще 4% указали, что спать им мешает храп супруга.

Чаще высыпаются самозанятые граждане (56% от соответствующей профессиональной группы), рабочие (55%) и руководители высшего звена (54%). Меньше всего времени на отдых у военнослужащих и квалифицированных специалистов (по 56% от своей группы).

Согласно заключению экспертов, результаты исследования показали сохраняющуюся высокую загруженность работающих граждан.