Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант больше не может молчать. Шоумен пообщался с журналистами и откровенно признался, что он думает о лидеры группировки "Ленинград" Сергее Шнурове и своем коллеге Владимире Познере, а также о возможном рэп-батле между ними.

Инициатором рэп-батла между Шнуровым и Познером является лидер группы "Ленинград". Он решил именно таким образом решить их вялотекущий заочный конфликт, возникший более года назад из-за поста в Instagram, где музыкант назвал журналиста "зазнавшимся телевизионным богом", а то в свою очередь ответил, оценив его как скучного собеседника.

Недавно память об этом эпизоде вновь освежилась, и оппоненты снова высказались по этому поводу. В итоге Шнуров предложил Познеру сразиться в умении читать реп. На что ведущий "Первого канала" пока ответил отказом.

Однако эта идея приглянулась Ивану Урганту. Она кажется ему очень удачной и он хотел бы посмотреть на её практическую реализацию. При этом он поспешил отметить, что симпатизирует обоим участникам. У него хорошие отношения с Сергеем Шнуровым. а Владимир Познер для него очень уважаем. Он очень сильно восхищается его талантом, однако для выражения своих эмоций может подобрать только нецензурные слова и потому оставит их при себе.

Ургант считает, что в возможном поединке сила на стороне Познера, поскольку он знает, как переводится слово "battle".

Ведущий "Вечернего Урганта" надеется, что батл все же состоится. И лучше, конечно, в эфире Первого канала.

Иван Ургант поддержал рэп-батл Познера и Шнурова.

(По материалам сайтов starhin.ru bimru.ru starslive.ru rusevik.ru)