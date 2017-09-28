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В Петербурге идет нешуточная борьба за лакомое место на участке Восстания,4

28 сентября 2017, 22:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

КГИОП намеревается заново изучить вопрос о сносе нескольких зданий по адресу улица Восстания, 4. К такому решению чиновники недавно пришли на одном из совещаний.

В свою очередь по словам градозащитников, эксперты из «Бэскит» занизили данные о прочности кирпичной кладки и неправомерно сделали вывод об аварийности здания

В декабре 2016 года активисты подали на застройщика и чиновников в суд, и 9 января 2017 года Фемида разрешила дело в их пользу: разрешение на снос существующих зданий и строительство новых было приостановлено.

ООО «Фремад-отель» пыталось добиться выдачи нового разрешения на строительство многофункционального торгово-офисного комплекса, однако 26 июня 2017 года арбитражный суд отказался удовлетворить иск компании к Росстройнадзору. Казалось бы, история закончилась в пользу градозащитников, однако на заседании КГИОП решили не торопиться ставить точку в судьбе спорных зданий и дождаться судебной экспертизы.

У здания есть отдельные локальные дефекты, полученные от строительства торгового комплекса "Стокманн", но данные о его техническом состоянии должны быть достоверны и законны, так как демонтаж исторических зданий, не являющихся аварийными, по Закону запрещен» - заключили в обществе градозащитников города.

(По материалам сайтов protect 812.com zaks.ru karpovka.com)

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Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Пассажирка рейса Москва – Санкт‐Петербург получила травму со своим грудным ребенком, когда сходила с трапа в Пулково. Годовалая малышка и ее 44-летняя мама находятся в больнице.

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Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

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Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры Владимир Мединский предложил исключать из реестра туроператоров компании, которые не предоставляют туристам обратные авиабилеты. Это автоматически приведет к запрету заниматься этой деятельностью и, соответственно, уходу с туристического рынка.

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Три тысячи машин скопилось на Керченской переправе

Три тысячи машин скопилось на Керченской переправе

Количество транспортных средств, ожидающих возобновления работы Керченской паромной переправы, увеличилось до трех тысяч.

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В московском метро закрыли станции «Серпуховская» и «Нагорная»

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Снявшего «Крым» Пиманова обвиняют в плагиате

Российская писательница Диана КАДИ считает, что режиссер Алексей ПИМАНОВ в своем фильме «Крым» незаконно использовал сюжет ее книги «Враг не должен видеть твоих слез», которая вышла в 2014 году. Теперь КАДИ собирается подавать на ПИМАНОВА в суд.

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На переправе в Крыму люди застряли уже на четверо суток

На переправе в Крыму люди застряли уже на четверо суток

Водители и пассажиры, не зная, как скоротать досуг, развлекаются алкоголем, а потом выясняют отношения. Крымчанин, уже четвертые сутки ожидающий погрузки на паром в порту «Кавказ», рассказал, что вчера ночью на припортовой стоянке, где он находится, возникла драка.

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Плохие новости с самого дна

Плохие новости с самого дна

Всемирный день моря, который ежегодно отмечается 28 сентября, имеет непосредственное отношение к Крымскому полуострову, ведь его омывают сразу два моря. А если вспомнить, что 2017 год объявлен Годом экологии в России, то этот праздник становится еще символичнее.

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На этой неделе в Москве может выпасть первый снег

В Гидрометцентре объявили о конце «бабьего лета» и начале золотой осени. Наступившая в октябре осень может сразу начаться с заморозков. Первые обещают в ночь на воскресенье, 1 октября. Не исключено и выпадение первого снега в ближайшие дни.

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Адвокат назвал "странное" основание для задержания гендиректора «ВИМ-Авиа»

Адвокат назвал "странное" основание для задержания гендиректора «ВИМ-Авиа»

Адвокат Михаил Воронин рассказал подробности задержания гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Как известно, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы находятся за границей.

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Гидрометцентр объявил конец лета

Гидрометцентр объявил конец лета

Гидрометцентр объявил о конце лета: по календарю оно закончилось почти месяц назад, но природа подарила нам в качестве бонуса за холодный июнь продолжительную череду по-летнему теплых дней.

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Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России

Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России

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От Собянина поступило предложение увеличить размер минимальной пенсии в Москве

От Собянина поступило предложение увеличить размер минимальной пенсии в Москве

Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии по Москве. Об этом он сообщил в ходе встречи с активом ветеранской общественности столицы, которая состоялась в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

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Колокольцев прокомментировал расследование наезда на сотрудника ГИБДД

Колокольцев прокомментировал расследование наезда на сотрудника ГИБДД

Глава МВД Владимир Колокольцев пообещал, что расследование наезда на сотрудника ГИБДД не будет ангажированным. Ранее сообщалось, что за рулем Mercedes с номерами правительственной серии АМР находился прапорщик ФСБ.

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