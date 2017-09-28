В Петербурге идет нешуточная борьба за лакомое место на участке Восстания,4

КГИОП намеревается заново изучить вопрос о сносе нескольких зданий по адресу улица Восстания, 4. К такому решению чиновники недавно пришли на одном из совещаний.

В свою очередь по словам градозащитников, эксперты из «Бэскит» занизили данные о прочности кирпичной кладки и неправомерно сделали вывод об аварийности здания

В декабре 2016 года активисты подали на застройщика и чиновников в суд, и 9 января 2017 года Фемида разрешила дело в их пользу: разрешение на снос существующих зданий и строительство новых было приостановлено.

ООО «Фремад-отель» пыталось добиться выдачи нового разрешения на строительство многофункционального торгово-офисного комплекса, однако 26 июня 2017 года арбитражный суд отказался удовлетворить иск компании к Росстройнадзору. Казалось бы, история закончилась в пользу градозащитников, однако на заседании КГИОП решили не торопиться ставить точку в судьбе спорных зданий и дождаться судебной экспертизы.

У здания есть отдельные локальные дефекты, полученные от строительства торгового комплекса "Стокманн", но данные о его техническом состоянии должны быть достоверны и законны, так как демонтаж исторических зданий, не являющихся аварийными, по Закону запрещен» - заключили в обществе градозащитников города.

(По материалам сайтов protect 812.com zaks.ru karpovka.com)