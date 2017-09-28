Московские таксисты подняли тарифы из-за сбоя в метро

ЧП на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метрополитена привело к завышению цен на услуги такси в несколько раз. Разгрузить закрытые станции не помогают дополнительные автобусы.

«Известия» узнали, что проезд на такси от станции «Серпуховская», до центра города (Сретенский бульвар) обойдется примерно в 600 рублей. Поездки в более отдаленные районы столицы варьируются в среднем от 700 (в ЮВАО) до тысячи рублей (ЮЗАО).

Мосгортранс выделил свыше 50 компенсационных автобусов, которые должны помочь перевести пассажиров от закрытых станций метро.



