Екатеринбург посетит потомок Николая II

Князь Ростислава Романов, прапраправнук императора Николая Первого и пятиюродный внучатый племянник Николая Второго планирует посетить столицу Урала 3 октября, пишет Ura.ru со ссылкой на движение "Мемориал Романовых".

Ростислав Романов родился в США в 1985 году. Получил образование по специальности «изобразительное искусство» University College Falmouth в Корнуолле. Входит в состав совета директоров Петродворцового часового завода.