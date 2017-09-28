Екатеринбург посетит потомок Николая II
28 сентября 2017, 19:22 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Князь Ростислава Романов, прапраправнук императора Николая Первого и пятиюродный внучатый племянник Николая Второго планирует посетить столицу Урала 3 октября, пишет Ura.ru со ссылкой на движение "Мемориал Романовых".
Ростислав Романов родился в США в 1985 году. Получил образование по специальности «изобразительное искусство» University College Falmouth в Корнуолле. Входит в состав совета директоров Петродворцового часового завода.