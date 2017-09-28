По всей Москве заработала система распознавания лиц

По всей Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц с целью установления личностей преступников и повышения безопасности.

Система работает в режиме онлайн, а процесс идентификации личности занимает несколько секунд, сообщает Bloomberg. В случае обнаружения лица, занесенного в базу данных, алгоритм отправит оповещение в правоохранительные органы. На сегодняшний день в Москве работает 170 тыс. камер видеонаблюдения, на поддержание работы которых ежегодно расходуется 5 млрд рублей, а внедрение системы распознавания лиц утроит эти расходы.

Функция распознавания лиц обещает работать безошибочно: точность системы была признана в министерстве торговли США и в Вашингтонском университете. В 2015 году с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 1,7 тыс. преступлений, отмечает РБК.